Falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região

Os sepultamentos ocorrem nos cemitérios de Apucarana e municípios da região

APUCARANA

JOSÉ APARECIDO CARDOSO, 69 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Ponta Grossa. O sepultamento ocorre às 17 horas deste domingo (25) no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

EDNA MARIA DA SILVA, 63 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será às 9 horas deste domingo (25) no Cemitério Cristo Rei.

ROSÁRIO DO IVAÍ

PATRICIA APARECIDA DOS REIS, 43 anos. O sepultamento ocorre na Capela Municipal do Município e o sepultamento está marcado para às 16 horas deste domingo (25), no cemitério municipal.

MAUÁ DA SERRA

IZABEL AGUIAR DOS SANTOS, 84 anos. O velório ocorre na Igreja Maranata. O sepultamento será neste domingo (25) no Cemitério Municipal, no entanto, o horário não constava na lista da Aserfa até a publicação do obituário

BORRAZÓPOLIS

MARCO ANTÔNIO BOSSO, 57 anos. O velório ocorre na Capela Municipal, e o sepultamento será no Cemitério Municipal neste domingo (25), no entanto, o horário não constava na lista da Aserfa até a publicação do obituário.

