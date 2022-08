Falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região

Da Redação

APUCARANA

CLEUSA ESTEVES DE MELLO, 64 anos. O velório ocorre na Capela Municipal do Ponta Grossa e o sepultamento está marcado para este domingo (21), às 9 horas no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

ILDA APARECIDA DE SOUZA BRUMATTI, 71 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento está marcado para este sábado (200,) às 11 horas no Cemitério Cristo Rei.

SÃO PEDRO DO IVAÍ

APARECIDO SOARES RAMOS, 74 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento está marcado para às 17 horas deste sábado (20) no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

CAMBIRA

ANTÔNIO CARLOS MARTINS, 63 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Cambira. O sepultamento está marcado para este sábado (20) no Cemitério Municipal de Cambira. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado pela Aserfa.

