Da Redação

Cemitério Municipal de Jardim Alegre

MIRIAM ENZ, 54 anos. OI velório ocorre na Capela Mortuária do Pirapó. O sepultamento será às 10 horas deste sábado (07), no Cemitério Municipal do Pirapó.



APARECIDA MARTA DOS SANTOS, 67 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento está marcado para às 10 horas deste sábado (07), no Cemitério da Saudade, em Apucarana.