Falecimentos e sepultamentos deste sábado (19) em Apucarana e região

APUCARANA

ANTÔNIO POLI,104 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 14 horas deste sábado (19), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.



FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA, 55 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às15 horas deste sábado (19), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

JOSÉ BRAZ PEREIRA DOS SANTOS, 59 ANOS. O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 16 horas deste sábado (19), no Cemitério Portal do Céu.

GEORGELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 52 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 17 horas deste domingo (20), no Cemitério da Saudade, em Apucarana.



IVAIPORÃ

DARIO LARA DE BONFIN, 54 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Ivaiporã. O sepultamento será neste sábado (19), no Cemitério Municipal de Ivaiporã. Até a publicação deste obituário, o horário ainda não havia sido divulgado.



SÃO JOÃO DO IVAÍ

SÉRGIO DA SILVA, 80 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de São João do Ivaí. O sepultamento será neste sábado (19), no Cemitério Municipal de São João do Ivaí. Até a publicação deste obituário, o horário ainda não havia sido divulgado.

