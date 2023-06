Falecimentos e sepultamentos deste sábado (17) em Apucarana e região

As informações são da Aserfa

A Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana, no norte do Paraná, divulgou os falecimentos e sepultamentos deste sábado (17) na cidade e região. Veja:

José Fernando Pinheiro, 65 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 11 horas deste sábado, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Juvenal Nunes da Rocha, 65 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim ponta Grossa, e o sepultamento será às 15 horas no Cemitério Portal do Céu.



Ângelo Antônio Falleiros Perini, 67 anos. O velório ocorre na Capela Central já o sepultamento será neste sábado (17), às 16 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei, em Apucarana.

Beatriz dos Santos Divino, 86 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 17 horas deste sábado (17), no Cemitério Cristo Rei em Apucarana.

Odair Bueno de Oliveira, 59 anos. O sepultamento será neste sábado em Marilândia do Sul, entretanto, o horário não foi divulgado pela Aserfa assim como o local do velório também não foi informado.

