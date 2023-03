Falecimentos e sepultamentos deste sábado (11) em Apucarana e região

Da Redação

Sepultamentos deste sábado (11) ocorrem em Apucarana e região

APUCARANA

Terezinha Ferreira Candido, 80 anos. O velório ocorre na Capela Ponta Grossa já o sepultamento está marcado para às11 horas deste sábado (11) no Cemitério Cristo Rei.

José Jorge Silvério, 78 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 16 horas deste sábado (11) no Cemitério Cristo Rei

JANDAIA DO SUL

Arão Silva, 81 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento neste sábado (11) no Cemitério de Jandaia do Sul. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado pela Aserfa.

BORRAZÓPOLIS

Rodovalho de Azevedo Silva, 82 anos. O velório ocorre na Capela de Borrazópolis e o sepultamento está marcado para às 16 horas deste sábado (11), no Cemitério de Borrazópolis.

