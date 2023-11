Falecimentos e sepultamentos deste feriado em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que ocorrem nesta quarta-feira (15), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Maria Rodrigues, 78 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 11 horas no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

CAMBIRA

Manoel Munhoz Aballos, 91 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Cambira e o sepultamento no Cemitério Municipal de Cambira. Até a publicação deste obituário, o horário do sepultamento não constava no site da Aserfa.

MANDAGUARI

Raimunda Aparecida de Oliveira Silva, 59 anos. O velório ocorre na Capela de Mandaguari e o sepultamento às 17 horas no Cemitério Municipal de Mandaguari.

JANDAIA DO SUL

Pedro Valentin Zan, 85 anos. O velório ocorre na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento Às 17 horas no Cemitério Municipal de Jandaia.

