Falecimentos e sepultamentos deste domingo (5)

APUCARANA

Regina de Correa de Jesus, 86 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 11 horas no Cemitério Cristo Rei.

Ivo Antonio Wedmann, 67 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 18:00 às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Vera Lucia Donghi, 61 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 14 horas deste domingo (5) no Cemitério Portal do Céu.

Lourival Izidoro, 66 anos. Velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

Adilson Rodrigues de Mattos, 48 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 15 horas no Cemitério Cristo Rei.

Mauro Machado, 60 anos. Velório ocorre na Capela Jardim Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Ecedir Rodrigues, 57 anos. Sepultamento está marcado para às 10 horas no Cemitério Cristo Rei

JANDAIA DO SUL

Erzi Mardegam da Cunha, 87 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Jandaia do Sul e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul. Até a publicação do obituário a Aserfa não havia divulgado o horário.

MARUMBI

Maria do Rozario Silva de Souza, 95 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Marumbi e o sepultamento está marcado para às 17 horas no Cemitério Municipal.

Geny Olivio Paulino, 77 anos. O sepultamento ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 16 horas no Cemitério Municipal de Marumbi.

SÃO JOÃO DO IVAÍ

Angela Maria dos Santos, 65 anos. O velório ocorre na Capela Municipal São João do Ivaí e o sepultamento no Cemitério Municipal São João do Ivaí. Até a publicação do obituário a Aserfa não havia divulgado o horário.

SARANDI

