Falecimentos e sepultamentos deste domingo (21) em Apucarana e região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Informações foram divulgadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Confira os falecimentos e sepultamentos divulgados pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) ocorridos na cidade e em outros municípios do Paraná neste domingo (21/05).

continua após publicidade .

APUCARANA

Aparecida Apolinário de Souza, 88 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento está marcado para às 15 horas deste domingo (21) no Cemitério da Saudade em Apucarana.

GRANDES RIOS

Aparecido Casturino do Nascimento, 55 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Grandes Rios e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Grandes Rios. Até a publicação deste obituário a Aserfa não havia divulgado a data e o horário do sepultamento.

continua após publicidade .

CIANORTE

José Adenor da Silva Brito, 70 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Cianorte e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Cianorte. Até a publicação deste obituário a Aserfa não havia divulgado a data e o horário do sepultamento.

CORUMBATAÍ DO SUL

Mário Garcia Rosa, 85 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Corumbataí do Sul e o sepultamento será neste domingo (21) no Cemitério de Corumbataí do Sul. Até a publicação deste obituário a Aserfa não havia divulgado o horário do sepultamento.

Siga o TNOnline no Google News