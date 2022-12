Falecimentos e sepultamentos deste domingo (18) em Apucarana

Da Redação

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou neste domingo (18), a lista dos sepultamentos do dia em Apucarana.

Apucarana

Nicanor Paranhos. Até a publicação deste obituário a Aserfa não havia divulgado a idade, local do velório e sepultamento. A penas a data do sepultamento, que ocorrerá nesta segunda-feira (19). Em breve mais detalhes.

Falecimentos e sepultamentos do último sábado (17)

Apucarana

Natalina De Fatima da Luz, 52 anos. Velada na Capela Central. O sepultamento ocorreu no sábado (17) no Cemitério Cristo Rei.

Marilândia do Sul

Firmino Furtunato de Melo, 71 anos. Velado na igreja Assembleia de Deus - Distrito de São José. O sepultamento ocorreu no sábado (17), no Cemitério de Marilândia do Sul.

Londrina

Vanildo Augusto da Silva, 36 anos. O sepultamento ocorreu no sábado (17), no Cemitério Municipal de Londrina.

