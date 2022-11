Falecimentos deste sábado (5) em Apucarana e região

Da Redação

Sepultamentos ocorrem em Apucarana, Califórnia e Cruzmaltina neste sábado (5)

Veja o obituário deste sábado (5) em Apucarana e região, conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Ângela Aparecida Câmara, 41 anos. O velório ocorre na Capela do Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Tolentina Machado Casemiro, 81 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Cruzmaltina. O sepultamento será neste sábado (5), no Cemitério Municipal Cruzmaltina.

Elisabeta Fritsche Franz, 88 anos. O velório será na Capela Central, de Apucarana. O sepultamento está marcado para ás 15 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Rosiane Aparecida Lopes, 36 anos. O velório será na Capela de Califórnia e o sepultamento ocorre no Cemitério de Califórnia, neste sábado (5).

Angelo Roberto Jacinto Domingues, 59 anos. O velório será na Capela Central, de Apucarana. o sepultamento ocorre às 14 horas, deste sábado (5), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Saul Martins, 60 anos. O velório será no Salão Comunitário Paz e Bem, das 17h30 às 9 horas. O sepultamento está marcado para às 9 horas, deste sábado (5), no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

