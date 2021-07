Da Redação

Falecimentos deste sábado (24) de Apucarana e região

Veja a lista de falecimentos deste sábado (24), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

ANGELA MARIA DUDA, 53 anos. O velório será na Capela Central, das 8 às 10 horas, e o sepultamento ocorre neste domingo (25), às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

ANDERSON DANIEL PINTO, 41 anos. O velório será no Salão Comunitário do Núcleo Habitacional João Paulo I, das 15 às 18 horas. O sepultamento ocorre neste sábado (24), às 18 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

JOEL WANTERS, 48 anos. Não terá velório. O corpo será levado neste sábado (24), às 18 horas para o Crematório Londrina.

ANTONIO GABRIEL, 67 anos. O velório será na Capela Central, de Apucarana. O sepultamento ocorre neste sábado (24), às 17 horas, no Cemitério Portal do Céu.

CELESTINO COELHO MEZARI, 56 anos. O velório será na Capela Central, de Apucarana. O sepultamento ocorre neste sábado (24), às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.