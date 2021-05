Falecimentos deste sábado (15), de Apucarana e região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Confira os falecimentos divulgados neste sábado (15) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

José Roberto Garcia, 51 anos, sem velório. O sepultamento acontece as 11h no Cemitério Cristo Rei

Maria Luiza Lossano Jacomini, 79 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece as 13h no Cemitério Cristo Rei.

Neuza Maria Pieroni,71 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece as 10h no Cemitério do Pirapó