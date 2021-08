Da Redação

Falecimentos deste sábado (14), de Apucarana e região

Confira os falecimentos divulgados neste sábado (14) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Yolanda Pavanello Garcia, 88 anos, sem velório. O sepultamento acontece as 14h no Cemitério Cristo Rei.

Artêmio Langue Pauluci, 83 anos, velado na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece as 13h no Cemitério Municipal de Marilândia do sul.

Edith Kaizer do Couto, 88 anos, velada em Novo Itacolomi. O sepultamento acontece as 11h no Cemitério Municipal de Novo Itacolomi.