Falecimentos deste domingo (4) em Apucarana e região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os sepultamentos ocorrem em Apucarana e Marilândia do Sul

Veja os falecimentos deste domingo (4), em Apucarana e Marilândia do Sul, conforme informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa).

continua após publicidade .

Adelina Mesquita dos Santos, 79 anos. O velório ocorre na Capela de Marilândia do Sul. O sepultamento está marcado para às 18 horas, no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Mailto José Gonçalves, 26 anos. O velório ocorre na Capela Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para às 10 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

continua após publicidade .

Falecimentos de sábado (3/12), em Apucarana e região:

Maria Aparecida da Silva,78 anos, velório acontece na Capela Central e o sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.



Lahyr Butarello Perilli, 84 anos, velório acontece na Capela Pirapó e o sepultamento às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Osmar Alves, 60 anos, velório acontece na Capela Central e o sepultamento às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Maria de Lourdes Rosa de Sousa, 71 anos, velório acontece na Capela Central e o sepultamento às 14 horas, no Cemitério da Saudade.

Dyuliana Pirilli Silva, 28 anos, velório acontece na Capela Central e o sepultamento às 11 horas, no Portal do Céu.

Eduardo Maciel de Souza, 80 anos, velório acontece na Capela Central e o sepultamento às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News