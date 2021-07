Da Redação

Falecimentos deste domingo (25), de Apucarana e região

Confira os falecimentos divulgados neste domingo (25) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Valcir Avelino Nunes, 41 anos, velado na Capela do Pirapó. O sepultamento acontece as 12h no Cemitério do Pirapó.

Rodrigo Jose Augusto Barbosa, 29 anos, velado na Capela Central. O Sepultamento acontece as 15h no Cemitério da Saudade.

Roberto de Souza Grossi, 67 anos, velado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O sepultamento acontece as 14h no Cemitério Cristo Rei.

Paulo Sergio Ravanêda, 21 anos, velado na capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece as 16h no Cemitério Municipal de Califórnia.

Ilda Martins de Melo, 65anos, velada na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.

Pamela Taís Delagdo, 29 anos, o sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Odete de Medeiros Barros, 76 anos, velada na Capela Municipal de Cambira. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Cambira.