Da Redação

Falecimentos deste domingo (24) em Apucarana

SANTINA BRAMBILLA DE OLIVEIRA, 72 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Distrito do Pirapó. O sepultamento está marcado para às 16 horas deste domingo (24) no Cemitério do Pirapó.

FRANCISCO LUIZ GERALDO, 84 anos; O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento está marcado para às 15 horas deste domingo (24), no Cemitério da Saudade.

JORGE JENOSSI, 73 anos. Velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento está marcado para às 9 horas deste domingo (24), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.