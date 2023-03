Falecimentos deste domingo (12) em Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos ocorrem em Apucarana e Jandaia do Sul

Veja os falecimentos deste domingo (12), conforme a Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). Os sepultamentos ocorrem em Apucarana e Jandaia do Sul.

Aparecida de Fátima Perez, 64 anos. O velório ocorre na Capela Colonial e o sepultamento está marcado para às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Hakugi Tanaka, 89 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 10 horas, no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

José dos Santos, 69 anos. O velório ocorre na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento está marcado para às 13 horas, no Cemitério de Jandaia do Sul.

Isabel Aparecida Gimenez, 54 anos. O velório ocorre na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento está marcado para às 17 horas, no Cemitério de Jandaia do Sul.

Manuel das Graças Ferreira, 53 anos. O velório ocorre na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento está marcado para às 10 horas, no Cemitério de Jandaia do Sul.

