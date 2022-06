Falecimentos deste domingo (12) em Apucarana e região

Da Redação

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), divulgou, através de seu site, a lista de falecimentos de Apucarana e região neste domingo (12). Veja:

continua após publicidade .

Deomir Souza de Freitas, 81 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento será neste domingo (12), no Cemitério Municipal de Faxinal.

Marcos Alberto Manoel, 55 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será neste domingo (12), às 13 horas, no Cemitério da Saudade.

continua após publicidade .

Pedro Verissimo da Silva, 82 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será neste domingo (12), às 14 horas, no Cemitério Parque Portal do Céu, em Apucarana.

Aguinaldo Aparecido da Cruz, 49 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será neste domingo (12), às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.