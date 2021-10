Da Redação

Falecimentos deste domingo (10) de Apucarana e região

Veja os falecimentos divulgados neste domingo (10) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

ELZA ATHINA, 81 anos. Velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será as 14 horas, deste domingo (10), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

José Nazareno de Sousa, 66 anos. Velório será na Capela Municipal de Borrazópolis. O sepultamento ocorre neste domingo (10), no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

JULIO VASCONCELOS, 33 anos. Velório ocorre neste domingo (10), na Capela Central. O sepultamento será as 13 horas, no Cemitério Parque Portal do Céu, em Apucarana.