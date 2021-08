Da Redação

Falecimentos deste domingo (1º) de Apucarana e região

Veja a lista de falecimentos deste domingo (1º), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

JOSÉ ANTONIO SILVA DOS SANTOS, 76 anos. O velório ocorreu neste sábado (31), no Salão Comunitário Nova Moreira. O sepultamento será neste domingo (1º), às 17 horas, no Cemitério de Marilândia do Sul.

Maria de Lourdes Bernardo Ribeiro, 61 anos. O velório ocorreu neste sábado (31), na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Califórnia, mas a data e o horário não foram divulgados.