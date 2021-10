Da Redação

Falecimentos deste domingo (03) de Apucarana e região

Veja os falecimentos divulgados neste domingo (03) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Nadir França Amaral, 47 anos, velada na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do sul.

Wallace Rodrigues de Souza, 52 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece as 13 horas no Cemitério Portal do Céu.

Sophia Lecink, 86 anos, velada na Rua Horeslau Saviski. O sepultamento acontece as 14 horas no Cemitério da Saudade.

Marcieli Carolini Gomes, 21 anos. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Valdemir Riva, 59 anos. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Rolândia.

Marcelino Mirandoli, 68 anos. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Maringá.