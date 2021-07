Da Redação

Falecimentos desta terça-feira (27), de Apucarana e região

Veja a lista de falecimentos desta terça-feira (27), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Odair Luiz Pires, 64 anos, velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Sonia Maria Guedes Silveira, 59 anos, velada na Capela Municipal de Bom Sucesso. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.

continua após publicidade .

Julia Mendes dos Santos, 89 anos, velada na Capela Municipal de Maringá. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Maringá.

Valdivino Domingos Pinto, 85 anos, velado em Bom Sucesso. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.

Elza Aparecida da Silva, 62 anos, velada em Bom Sucesso. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.