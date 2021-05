Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Confira a lista de falecimentos desta terça-feira (11), de Apucarana e região:

Sonia dos Santos, 43 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Regys Tarcilio, 38 anos, velado na Capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

Dioneide Setti, 48 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Cambira.

Sirlei Aparecida dos Santos Amaral, 57 anos, local de velório e sepultamento não divulgado.