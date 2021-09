Da Redação

Falecimentos desta terça (21) em Apucarana e região

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) informou os falecimentos desta terça-feira (21) no município e região.



Antônio Aparecido Moreira, 68 anos. Velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, e o sepultamento será nesta terça-feira (21), às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Nilza de Souza Lago, 67 anos. Velório será na Capela Central, de Apucarana, e o sepultamento ocorre às 11 horas, desta terça (21), no Cemitério Cristo Rei.

Ilton de Oliveira Krupnisk, 65 anos. Não terá velório. O sepultamento ocorre nesta terça (21), no Cemitério Municipal de Califórnia.