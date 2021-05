Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Confira os falecimentos desta sexta-feira (28), de Apucarana e região:

Josias Feliciano Candido, 56 anos, velado na Capela Prever de Arapongas. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério de Arapongas.

Lauro Roberto Rodrigues, 86 anos, velado na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Maria Odete Rosa Simelli, 62 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Maria Rita da Silva Pereira, 59 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Valdir Simões da Silva, 63 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Claudir Silvério, 45 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Cristo Rei.