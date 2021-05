Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Confira a lista de falecimentos desta sexta-feira (21), de Apucarana e região:

Elcio Acir Parra, 51 anos, velado na Capela de Bom Sucesso. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.

Lucimar da Silva Claudino, 45 anos, sem velório. Local de sepultamento não divulgado.

Dalila Alves Xavier de Carvalho, 57 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Portal do Céu.

Maria Geralda Sant Ana de Sousa, 78 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Califórnia.

Jonas Roberto da Silva de Deus, 22 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Portal do Céu.

Maria Elisabete Mazzini, 49 anos, velada em residência. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Luis Donizete Pique, 55 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.

Vera Lucia da Cruz Carvalho, 59 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.