Confira a lista de falecimentos desta segunda-feira (24), de Apucarana e região:

Elli Aparecida Candiotto Silva, 70 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Portal do Céu.

Vilian José Canteri, 62 anos, velado na Capela de Luto Santana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Ponta Grossa.

Elisangela Batista Francisco, 42 anos, velada na Capela Municipal de Mauá da Serra. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.

Paula Regina da Silva, 36 anos, sem velório. O local de sepultamento não foi divulgado.

Ana Candida de Jesus Costa, 91 anos, velada na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Califórnia.

Juvenil da Silva Souza, 59 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Kaloré.

Antonio Aparecido dos Santos, 58 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Portal do Céu.

Jonas Bertão, 57 anos, velado na Capela Central. PO sepultamento acontece às 13h no Cemitério da Saudade.

Luiza Fernandes Françolin, 51 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério de Califórnia.

Daiane dos Santos Pereira, 27 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.