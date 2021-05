Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Confira a lista de falecimentos desta segunda-feira (10), de Apucarana e região:

Elvira Fernandes Broering, 69 anos, velada na Capela do Pirapó. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério do Pirapó.

Edna Fernandes de Carvalho, 54 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Valdomira Cardoso Sakakibara, 82 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Rosangela Custodia Frasson, 54 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Antonia Maria dos Santos, 66 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Borrazópolis.