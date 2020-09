Falecimentos desta quinta-feira de Apucarana e região - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Confira a lista de falecimentos desta quinta-feira (6) de Apucarana e região.

Maria França de Arruda, 98 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Maria de Lourdes Mazza, 82 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 12h no Cemitério Cristo Rei.

Rosa Nunes da Silva Scarpeline, 86 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Akim Antonio da Cruz, 83 anos, velado na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece às 12h no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Maria Luiza Clagnan, 96 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 15h.