Da Redação

Falecimentos desta quinta-feira (5), de Apucarana e região

Veja a lista de falecimentos divulgada nesta quinta-feira (5) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Asma Aid Caucabane, 97 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 14 horas no Cemitério Cristo Rei.

Joel Donizeth Barbosa, 51 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 13 horas no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade .

Nedina Rosa Bergamaschi, 87 anos, velado na Capela da Vila Reis. O sepultamento acontece às 11 horas no Cemitério Municipal de Cambé.

Cenilia de Fatima Mendes, 58 anos, velada na Capela Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Cristo Rei.

Eliezer Valentim de Menezes, 86 anos, velada na Capela Central. O corpo será levado às 10 horas no Crematório Ângelus.