Falecimentos desta quinta-feira (29), de Apucarana e região

Veja a lista de falecimentos desta quinta-feira (29), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Luiz Buzzo Neto, 70 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Municipal de Cambé.

Luzia Tonin Lovo, 88 anos, velada em Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Sinesio Bosquesi, 87 anos, velado em São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.