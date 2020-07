Falecimentos desta quarta-feira de Apucarana e região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Confira a lista de falecimentos desta quarta-feira (10), em Apucarana e região.

Celso Ferreira dos Santos, 59 anos, velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério da Saudade.

Luiz Bento Raimundo, 81 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Sebastião José dos Santos, 68 anos, velado na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento às 11h no Cemitério Municipal de Faxinal.

Adenir Bonato, 56 anos, velado na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.