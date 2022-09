Falecimentos desta quarta-feira (7) em Apucarana e região

Da Redação

Veja os falecimentos divulgados nesta quarta-feira (7) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

VERGINIA ALVES ROMANO, 82 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Rio Bom. O sepultamento será as 17 horas, no Cemitério Municipal de Rio Bom.

BENEDITO RIBEIRO DA SILVA, 81 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será as 17 horas, no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

ANA VIEIRA DE BARROS FERNANDES, 83 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

ANTONIO SEBASTIÃO, 89 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será as 16 horas, no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

LÁZARO APARECIDO LOPES, 79 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será as 17 horas, no Cemitério Parque Portal do Céu, de Apucarana.

