Confira a lista de falecimentos desta quarta-feira (26), de Apucarana e região:

André Carcino da Silva, 58 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério do Pirapó.

Marcos Mendes, 44 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Wilson Macedo, 65 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Joaquim Geraldo da Silva, 76 anos, velado na Capela de Novo Itacolomi. O sepultamento acontece no Cemitério de Novo Itacolomi.

Rogerio de Souza Lelles, 48 anos, velado na Capela de Rio Bom. O sepultamento acontece no Cemitério de Rio Bom.

Teresa Morais de Souza, 69 anos, sem velório. O sepultamento acontece no Cemitério de Jandaia do Sul.

Lauro Luiz Machado, 66 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece às 13h30 no Cemitério Cristo Rei.

José Luiz Pedersoli, 70 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece

às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Luiz Henrique Mendes, 47 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério da Saudade.