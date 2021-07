Da Redação

Falecimentos desta quarta-feira (21), de Apucarana e região

Veja a lista de falecimentos desta quarta-feira (21), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Maria Inez da Silva Souza, 76 anos, velada na Capela Municipal de Mandaguari. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Dilmo Alves Pacheco, 80 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 9 horas no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Doralice Pereira dos Santos, 84 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 15 horas no Cemitério Portal do Céu.

Nilton Mendes Betim, 62 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal Telêmaco Borba.

Olga Pinheiro de Miranda, 87 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

Rivair Simplicio do Amaral, 69 anos, velado em Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Cambira.

Placides Marques Pedro, 85 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 11 horas no Cemitério Portal do Céu.

Cleusa Marques de Assis, 72 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 9 horas no Cemitério Portal do Céu.