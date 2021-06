Falecimentos de Apucarana e região deste domingo (6)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Confira a lista de falecimentos deste domingo (6), de Apucarana e região:

JOÃO CRERIO MONTOANI, 63 anos. O velório será na Capela do Rio Bom. O sepultamento será neste domingo (6), no Cemitério do Rio Bom.

ROBERTO VIEIRA GALVÃO, 65 anos. Sem velório.

REGINALDO SOARES DE LIMA, 57 anos. Sem velório. O sepultamento será neste domingo (6), às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Elias Hanun Neto, 78 anos. O velório será na Capela Central. O sepultamento será neste domingo (6), às 11 horas, no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

Valdomiro Francisco dos Reis, 57 anos. Sem velório. O sepultamento será neste domingo (6), no Cemitério Municipal de Cambira.

Elenice Ferreira da Silva, 65 anos. O velório será na Capela Central. O sepultamento será neste domingo (6), às 9 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.