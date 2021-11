Da Redação

Falecimentos de Apucarana e região deste domingo

Veja os falecimentos em Apucarana e região divulgados neste domingo (28) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Maria Luzia Cavallini, 75 anos. O sepultamento ocorre neste domingo (28), às 18 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Nicolau Joaquim Bernardes, 90 anos. O velório será neste domingo, das 4 às 16 horas. O sepultamento ocorre no Cemitério do Pirapó.

continua após publicidade .

José Souza de Oliveira, 51 anos. Não tem velório. O sepultamento será as 10 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Jacira Ferreira Tominato, 74 anos. O sepultamento será as 11 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Terezinha de Jesus Oliveira, 85 anos. O sepultamento ocorre às 16 horas, no Cemitério Municipal de Londrina.