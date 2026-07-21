Fake news: boato sobre falso fiscal da dengue circula em Apucarana e diversas cidades do país

Uma fake news sobre a atuação de um homem que estaria se passando por funcionário do município para tentar entrar em residências sob o pretexto de realizar uma vistoria nos quintais para combate à dengue vem circulando pelas redes sociais em Apucarana nos últimos dias. A imagem mostra um homem de meia-idade, com um crachá, e que estaria usando uma falsa identificação para tentar praticar furtos. No entanto, a denúncia é falsa e também está circulando em outras cidades. A reportagem identificou postagens do tipo em Limeira (SP), Jundiaí (SP), Porto Feliz (SP) e Cambé (PR), entre outras.

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Nas mensagens, o suspeito estaria abordando os moradores afirmando que precisa verificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O mesmo conteúdo já circulou em diferentes cidades do país, com o nome do município sendo alterado, sem qualquer comprovação de que o fato tenha ocorrido.

Por conta da fake news, a Prefeitura de Cambé chegou a emitir um comunicado de alerta à população. "A orientação é para que a população não permita a entrada de pessoas sem a devida identificação e fique atenta a qualquer comportamento suspeito", diz o comunicado. No entanto, a imagem é a mesma que vem circulando em várias cidades brasileiras.

A Polícia Civil de Apucarana informou ao TNOnline que não tem nenhum registro de ocorrência do tipo na cidade.