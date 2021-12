Fahed Daher, médico e poeta de Apucarana, completa 95 anos

Da Redação

O médico, poeta e escritor Fahed Daher, pioneiro de Apucarana, completou nesta terça-feira (14), 95 anos de história em toda a região. Nascido em Curitiba, ele é o décimo filho de casal de libaneses, que veio para o Brasil em busca de trabalho e oportunidades. Ele se mudou para a Cidade Alta, em 1962, 11 anos depois do irmão, o também médico Nagib Daher, que leva o nome de uma das ruas principais do município.

Dividindo o tempo entre estudos e o emprego, Fahed, que é casado há anos com Bárbara Daher, com quem formou uma família, iniciou o curso universitário em Direito, mas acabou se apaixonando por Medicina.

Após concluir o curso, fez estudos de pós-graduação no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, seguindo para Campinas em São Paulo e, após, na Universidade de Santa Fé, na Argentina, mantendo a especialidade de Otorrinolaringologia e Oftalmologia.

Em Rolândia (PR), em 1956, foi Daher quem fundou o Lions Club e iniciou a Associação Médica da cidade. Na cidade vizinha de Apucarana, o médico também atuou como professor de biologia e patrono da turma de Escola Normal, em 1959.

Em 1962, o médico se mudou para Apucarana. Fahed foi secretário e presidente da Associação Médica de Apucarana, liderou sete congressos estaduais e outros regionais de estudos médicos. Além disso, ele também foi admitido ao Centro de Letras do Paraná, em Curitiba, em 1954.

Em 1970, foi patrono da turma do Colégio Agrícola de Apucarana. Em 1998, Fahed foi titular da cadeira 15, da Academia de Letras, de Londrina, e membro titular da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores.

Rotary e Apae

No distrito 4710, ele se tornou co-fundador do Rotary Clube Apucarana Sul, em 1970. Depois para o Rotary Clube Cidade Alta, Conduzido a Governador rotário do Distrito em 1995/1996. O médico também foi presidente da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae), de Apucarana, em 1975, e encaminhou uma nova sede.

Livros publicados



Fahed Daher publicou nove livros ao longo dos anos. São eles: Pureza Pecado Poesia I, Pureza Pecado Poesia II, Idílios Ideias Ideais, Amor Ideal Rebeldia, Discurso de formatura, Poemetos para adolescentes, História do Brasil: De Getúlio Vargas a Juscelino Kubitschek, Crônicas, No prelo:- Antropologia do amor e Contos-poesias-crônicas.

Família de médicos

O médico e poeta Fahed Daher é irmão do oftalmologista Nagib Daher, que foi homenageado com o nome de uma das ruas mais conhecidas de Apucarana. Nascido em Curitiba, ele se mudou para Apucarana em 1951, onde resolveu instalar seu consultório, na Rua Rio Branco.

Assumiu a presidência da Associação Médica Regional de Apucarana por três vezes, tendo promovido diversos congressos e reuniões para discussão de casos médicos. Co-fundador e presidente por três vezes do Lions Clube, promoveu diversas campanhas, inclusive, para arrecadar livros para escolas.

Daher também lutou ao lado de líderes municipais pela implantação da Faculdade de Agronomia e colaborou ativamente pela instalação da Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana (Fecea), atual Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Faleceu no Rio de Janeiro em 31 de julho de 1975.