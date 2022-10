Faganello assume vice-presidência da Cacinp; saiba mais

Da Redação

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, Wanderlei Faganello, assumiu nesta semana a vice-presidência para Assuntos da Indústria e Comércio, da CACINP - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná.

O evento aconteceu em Londrina, em Assembleia Geral Ordinária para deliberação da Eleição e Posse do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Superior da CACINP - Gestão 2023/2024.

Faganello explica que é um importante passo para a entidade, que é a terceira maior associação do norte do Paraná. “Agora, vamos estar unidos com outras 28 associações comerciais. Abrindo um canal de compartilhamento de ações e informações em benefício coletivo, visando o fortalecimento das empresas e o crescimento econômico sustentável de nossos associados”, destaca Faganello.

O Presidente da Cacinp, Fabiano Kazumiti Inoue, empresário de Cornélio Procópio, em seu discursou agradeceu os diretores da gestão 2021/2022 e também aos novos diretores da chapa Junto Somos Mais Fortes, que estarão assumindo seus cargos em 01 de janeiro de 2023. “Destaco a importância do associativismo e o papel de todos os representantes de nossa Coordenadoria. Juntos vamos avançar cada vez mais, tornando nossas Associações cada vez melhores”, diz Fabiano.

A posse dos novos membros da Cacinp foi feita pelo presidente da Faciap, Fernando Moraes, que passa a ter a seguinte composição.

Conselho de administração

Presidente: Fabiano Kazumiti Inoue

Vice-Presidente: Anderson Carlos Molina

Vice-Presidente de Finanças e Patrimônio: Pedro Raimundo Pinto

Vice-Presidente para Assuntos de Serviços: Rosimeire Savi

Vice-Presidente para Assuntos da Indústria e Comércio: Wanderlei João Faganello

Vice-Presidente para Assuntos do SPC: Hugo Henrique Bernardo

Vice-Presidente para Assuntos do Associativismo: Rafael Almeida Negrão

Vice-Presidente para Assuntos de Responsabilidade Social: Eduardo Cesar Quero

Vice-Presidente para Assuntos de Comunicação, Marketing e Eventos: Marcelo Juliano Machado

Vice-Presidente para Assuntos de Comércio Exterior: Artur Abreu Martins Junior

Vice-Presidente para Assuntos da Agricultura e Pecuária: Poliana Mara dos Santos Pereira

Vice-Presidente do Conselho Regional da Mulher Empresária: Marisol de Oliveira Chiesa

Vice-Presidente do Conselho Regional do Jovem Empresário: Vania Maria Ferreira

Vice-Presidente para Assuntos Jurídicos: David Garcia de Assis

Conselho Superior

Presidente: Helder Miranda Paiva

Vice-Presidente: Pedro Mazei

Membro Eleito: Elisabete Sousa Silva Jacinto

Membro Eleito: Luiz Valdemar Rampazo

Conselho Fiscal

Membro Titular: Luciano Marchezini

Membro Titular: Anice Al Chaar Hirle

Membro Titular: Wilson Rodrigues da Silva

