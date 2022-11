Facção é invadida por ladrões em Apucarana; 4 mil bonés são levados

Da Redação

Ladrões arrombaram portão de ferro e o barracão

O proprietário de uma facção de bonés de Apucarana que realiza terceirização de serviços a outras empresas, foi vítima de ladrões durante a noite desta terça-feira, 29, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo. Os bandidos levaram cerca de 4.200 peças. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrências, o proprietário da facção relatou que faz prestação de serviços a terceiros, e que teria saído por volta das 16 horas aproximadamente para participar de um evento. Ao retornar ao seu estabelecimento, percebeu que seu barracão estava aberto, com o portão de ferro arrombado, e que do local, foram levadas 14 caixas de bonés, contendo 300 peças cada. Ele relatou ainda que o local foi todo revirado.

A vítima foi orientada pela Polícia Militar.

