Fábrica de bonés é invadida por ladrões durante a madrugada

Toda a ação dos bandidos foi registrada pelo sistema de câmeras de segurança da empresa

Mais uma fábrica de bonés em Apucarana foi alvo de ladrões, desta vez, o furto foi registrado no Jardim Catuaí, na manhã desta quarta-feira, 28. Os ladrões levaram cerca de 1.500 bonés, além de um veículo da empresa. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrências, o dono da empresa relatou que durante a madrugada, aproximadamente três homens entraram pelo telhado da sua fábrica de boné, furtando aproximadamente 1.500 bonés da marca New York (NY), levando em uma Fiat Fiorino, que foi abandonada a quatro quadras do local do furto.

Toda a ação dos bandidos foi registrada pelo sistema de câmeras de segurança da empresa. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

