F-1000 furtada é encontrada no Parque da Raposa, em Apucarana

A caminhonete F-1000 furtada de um trabalhador, na manhã de quinta-feira (18), foi encontrada abandonada na mata do Parque da Raposa, em Apucarana, na tarde desta sexta (19).

Conforme a Polícia Militar (PM), dois pneus do veículo foram levados. Uma ligação no 190 informou que a F-1000 estava na mata. Nenhuma pessoa foi presa. A caminhonete foi levada para a delegacia e depois será devolvida à empresa, uma marmoraria.

O trabalhador estacionou a F-1000 na Rua Galdino Gluk Junior, no centro da cidade, para efetuar um serviço. Uma câmera de segurança flagrou a ação. Em menos de um minuto, o bandido consegue furtar o veículo. Para ver, clique aqui.

