Extensa fila se forma para protesto em frente ao quartel de Apucarana

Da Redação

Uma enorme fila foi formada por carros que estão indo em direção à manifestação em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Apucarana, norte do Paraná, para o protesto que acontece no feriado desta quarta-feira (2) contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (30) na disputa à presidência do Brasil.

A manifestação acontece na BR-376, na saída para Califórnia. No entanto, na tarde desta quarta, filas já são vistas ainda próximo ao "Bonezão", na BR-369, com diversos veículos com bandeiras do Brasil e buzinando, sinalizando que estão indo ao protesto.

No trecho onde acontece a manifestação, o trânsito segue bastante lento, principalmente de quem segue no sentido para Apucarana. Metade da pista foi tomada pelos manifestantes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar estão no local.

A mobilização entre bolsonaristas estava marcada para começar às 15h desta quarta, porém, desde a manhã milhares de manifestantes de várias cidades da região já se encontram em frente ao quartel. N protesto contra a eleição de Lula, alguns deles alegam fraude nas urnas, outros pedem intervenção militar.

