Exposição reúne quadros de mulheres afrodescendentes no Cine Fênix

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

“Nove musas brasileiras: mulheres negras que inspiram gerações” é o tema da exposição de fotografias que está acontecendo no hall de entrada do Cine Teatro Fênix, de Apucarana. Ao lado de cada quadro um breve histórico de cada personagem do evento promovido pela Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), dentro da programação do Mês da Consciência Negra.



continua após publicidade .

“A exposição apresenta 9 mulheres afrodescendentes cujas vidas são uma grande fonte de inspiração no panorama artístico e científico do nosso tempo”, afirma a curadora do evento Jéssica Rocha.

-LEIA MAIS: Apucarana terá Feira de Antiguidades; veja como se cadastrar

continua após publicidade .

De acordo com Jéssica, “a exposição fotográfica, com biografias sintéticas, procura levar o visitante a uma experiência estética e cognitiva. O tema da superação, presente nessas narrativas, faz com que o público de todas as idades se identifique com as suas vitórias e encontre motivação na trajetória dessas mulheres que superaram barreiras sociais, machismos e prejulgamentos rumo a uma carreira brilhante.”

“Vale a pena conferir a biografia e o trabalho das mulheres guerreiras apresentadas nesta exposição do Cine Teatro Fênix. Elas venceram o preconceito e todas as dificuldades, ganhando o respeito e reconhecimento da sociedade brasileira", comenta o prefeito Junior da Femac.

A curadora Jéssica complementa que a exposição fotográfica “dá visibilidade à carreira dessas mulheres brasileiras e afrodescendentes, que têm um lugar especial na construção da identidade cultural brasileira. O evento confere especial destaque para aquelas que conseguiram inverter o fluxo da colonização levando o conhecimento e a cultura brasileira a conquistar os países da Europa e os Estados Unidos.

continua após publicidade .

Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 15 de dezembro, no hall do Cine Teatro Fênix.

As nove 9 mulheres afrodescendentes homenageadas na exposição:

Maria Firmina dos Reis, escritora

Maria Carolina de Jesus, escritora

Conceição Evaristo, escritora e professora pesquisadora

Sonia Guimarães, professora pesquisadora

Neusa Baptista Pinto, jornalista

Maria Beatriz do Nascimento, historiadora

Mercedes Baptista, bailarina e professora de dança

Carmem Silva de Jesus, cantora

Maria d´ Apparecida Marques, cantora de Ópera

Siga o TNOnline no Google News