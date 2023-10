Exposição com 4,4 mil ícones retrata as várias faces de Maria; veja

Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Formigas, Nossa Senhora do Leite e do Bom Parto … Cada aparição de Nossa Senhora registrada ao longo da história pelos católicos imprimiu as características da população local. Por isso, Virgem Maria – que é única, a mãe de Cristo - reúne uma diversidade de títulos pelos continentes, alguns peculiares. Veja reportagem em vídeo abaixo



Em Apucarana, no Norte do Paraná, está localizada uma das maiores exposições permanentes do mundo de ícones de Nossa Senhora. Localizada no Centro Iconográfico de Maria e José, no Santuário de São José Marello, o espaço conta com 4,4 mil ícones de Nossa Senhora.

Além de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, que tem seu dia comemorado nesta quinta-feira (12), o espaço traz a iconografia da Virgem Maria de várias partes do planeta. Muitas imagens são pouco conhecidas, como Nossa Senhora das Formigas, no santuário em Bolonha, na Itália, onde há mais de cinco séculos se cultua Virgem Maria de forma muito específica. O nome faz referência a um quadro, no qual Nossa Senhora aparecia com formigas pintadas nos pés. Veja mais sobre esse ícone abaixo

Idealizada pelo padre José Antônio Bertolin, a exposição é aberta ao público em Apucarana. Segundo o religioso, a mostra reúne um dos maiores acervos do mundo – o maior do Brasil - com as mais diferentes formas de como a Virgem Maria é retratada na devoção popular em todos os continentes.

Além de ser um espaço de devoção, a exposição apresenta a riqueza das representações artísticas e religiosas que evoluíram ao longo dos séculos. Quem visita o museu pode contemplar a diversidade de imagens de Nossa Senhora, cada uma com suas peculiaridades e características regionais.

De acordo com o padre Bertolin, a exposição de ícones da Virgem Maria é um testemunho da pluralidade da fé católica ao longo do mundo. “As representações de Nossa Senhora variam de acordo com as diferentes culturas e tradições locais, destacando a universalidade da devoção à Mãe de Jesus pela fé cristã em cada nação”, conta.

Foto por TNOnline Exposição retrata as várias faces de Maria pelomundo

O religioso também lembra que, assim como o Brasil possui a sua santa padroeira, cada país costuma ter a sua própria Virgem Maria como padroeira. “Aqui no Brasil, celebramos no dia 12 de outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Mas cada país possui sua representação, como, por exemplo, o México, que tem Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira do país”, salienta.

A exposição dos ícones de Nossa Senhora busca mostrar todas as faces de Maria. O padre lembra que, até mesmo em locais onde o catolicismo não é maioria, existem também seus próprios ícones de Maria.

“Aqui você vai ver, por exemplo, representações vindas de países da África, da Ásia e da Oceania. Cada trabalho com o seu contexto local, cultural, artístico e de época”, salienta.

Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus

O padre José Bertolin conta que, embora sejam milhares de ícones, todas as representações correspondem à mesma Virgem Maria.

“Só aqui, na exposição, temos mais de 4,4 mil ícones de Nossa Senhora. No entanto, são imagens retratadas com as variações de cada local. Os nomes das santas também variam, seja pelo aspecto geográfico de onde ocorreram as aparições, seja pelos milagres ou mistérios manifestados por Maria pelo mundo afora”, conta.

O vasto acervo traz muitas curiosidades e peculiaridades da Igreja Católica ao redor do mundo. Uma sessão que chama atenção é a ala dedicada à Nossa Senhora do Leite e do Bom Parto.

A tradição conta que, após o nascimento do Menino Jesus, José e Maria tiveram que fugir com o filho recém-nascido para o Egito. Durante a fuga, a Sagrada Família se escondeu dos soldados de Herodes em uma gruta, ainda na cidade de Belém, onde, então, amamentou Jesus rapidamente.

Foto por TNOnline Imagens de várias partes do mundo estão retratadas na exposição

Como estavam em fuga e tudo foi às pressas, algumas gotas do leite caíram sobre as pedras, transformando, então, sua cor de marrom para branco. Surgia nesse momento uma das primeiras representações iconográficas de Maria: Nossa Senhora do Leite.

Com o advento do catolicismo, essa gruta foi transformada em santuário e atualmente é um dos locais mais visitados por fiéis na Terra Santa. A tradição católica atribui a Nossa Senhora do Leite a intercessão pelos recém-nascidos e suas famílias, além das gravidas e lactantes.

São várias imagens de Nossa Senhora do Leite que estão expostas no acervo. O que chama a atenção nas imagens da santa é que em todas as representações, Maria está com os seios à mostra enquanto amamenta Jesus no colo materno.

Muitos casais, com dificuldades para engravidar, costumam pedir a intercessão de Nossa Senhora do Leite para receber essa graça. Ainda nesse contexto da gestação à primeira infância, outro ícone de Maria se destaca: Nossa Senhora Não-Nascidos.

De acordo com as informações do acervo, a imagem de Nossa Senhora dos Não-Nascidos é obra da artista católica americana Miss Tidwell, que se engajou no movimento contra o aborto, em Wichita, Kansas. No quadro, Maria está com o rosto coberto de lágrimas e olha para uma criança não-nascida que está na palma de sua mão.

NOSSA SENHORA DAS FORMIGAS

Quem visita a exposição, também pode conhecer ícones curiosos da Virgem Maria, como, por exemplo, Nossa Senhora das Formigas. Esse ícone vem de uma tradição antiga e curiosa, que é celebrada todos os anos em um santuário dedicado à Nossa Senhora das Formigas, localizado em um morro próximo à cidade de Bolonha, na Itália.

Segundo a história, uma imagem da Virgem Maria com formigas nos pés era venerada nesse lugar desde o século XV, mas foi destruída por um bombardeio na II Guerra Mundial. Em 1956, o santuário foi restaurado e a imagem foi substituída por uma nova. No dia 8 de setembro, dia da festa da padroeira, muitos fiéis sobem ao morro para observar o fenômeno das formigas que, dizem, também sobem em homenagem à Virgem e morrem aos pés da santa.

A exposição dos ícones de Maria fica em uma sala própria no Centro de Espiritualidade Josefino Marelliana, em Apucarana. O padre Bertolin reforça o convite para todas as pessoas que se interessarem.

“Embora sejam ícones da Igreja Católica, nossa exposição possui um acervo imenso de obras dos maiores artistas plásticos do Mundo. Portanto, quem gosta de arte, independente do seu credo, tenho certeza que vão adorar conhecer esse trabalho”, comenta.

Além dos ícones de Nossa Senhora, a exposição também traz cerca de 1,6 mil imagens de como São José é retratado no mundo.

Por Louan Brasileiro

SERVIÇO

Exposição Permanente dos Ícones de Maria e José

Local: Centro de Espiritualidade Josefino Marelliana

Endereço: Centro de Espiritualidade Josefino Marelliana – Rua Artur Bernardes, 600

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h

Domingos, feriados e caravanas: Agendar pelo telefone ou WhatsApp 43-99853-0300 (com Silmara)

