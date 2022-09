ANOTA NA AGENDA

Expoflor começa na próxima sexta-feira em Apucarana; saiba mais

A feira acontece na Praça da Onça, das 09h às 20h, e irá comercializar uma grande variedade de flores e mudas de plantas frutíferas

Atualização: 27 de setembro, 2022, às 14:22

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, com a cessão do espaço e em função da filantropia