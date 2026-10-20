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FEIRA DE PLANTAS

Expoflor começa a partir desta terça-feira em Apucarana com renda destinada a projetos sociais

Evento segue até domingo no centro da cidade, com horário especial no final de semana por conta das eleições

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Expoflor começa a partir desta terça-feira em Apucarana com renda destinada a projetos sociais
Autor Expoflor começa a partir desta terça-feira - Foto: Reprodução

Começa nesta terça-feira (20), em Apucarana, mais uma edição da Expoflor, evento promovido pelo Lions Clube Vitória Régia com o objetivo de arrecadar fundos para projetos sociais. A feira acontece na Praça Rui Barbosa, região central do município, e oferece aos visitantes diversas variedades de flores, folhagens e árvores frutíferas. A programação segue até o próximo domingo (25).

-LEIA MAIS: Apucarana terá céu claro e máxima de 25°C na terça (20)

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O atendimento ao público ocorre diariamente das 9h às 20h. Excepcionalmente no domingo, dia de encerramento da feira e de eleições, o horário de funcionamento será reduzido, abrindo às 9h e fechando às 13h.

Toda a renda obtida com a comercialização das plantas será integralmente destinada à manutenção das ações assistenciais desenvolvidas pela entidade em Apucarana. Os recursos angariados durante os seis dias de evento são fundamentais para viabilizar iniciativas como o Banco Ortopédico.

O montante também garante o suporte contínuo a diversas instituições de caridade locais e financia a realização de campanhas educativas no município.

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Apucarana eventos sociais expoflor FLORES Lions Clube projetos de caridade
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