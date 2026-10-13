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APUCARANA

Expoflor 2026 chega a Apucarana a partir da terça-feira (20)

Feira comercializará flores e plantas ornamentais para financiar banco ortopédico e campanhas educativas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Expoflor 2026 chega a Apucarana a partir da terça-feira (20)
Autor O objetivo é arrecadar fundos para a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos no município - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana, sediará entre os dias 20 e 25 de outubro a Expoflor 2026, uma tradicional feira beneficente voltada à comercialização de flores e plantas ornamentais. Promovido pelo Lions Clube Apucarana Vitória Régia, com o apoio da Prefeitura, o evento funcionará diariamente das 9h às 20h.

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O objetivo principal da iniciativa é arrecadar fundos, já que toda a renda obtida com as vendas será integralmente destinada à manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pela entidade no município.

Os recursos angariados durante os seis dias de evento são fundamentais para viabilizar e dar continuidade às ações assistenciais do clube. Entre as principais iniciativas financiadas pela feira está o Banco Ortopédico, que fornece equipamentos por empréstimo para a comunidade, além da realização de campanhas educativas e do suporte contínuo a diversas instituições de caridade locais. A exposição permite que o público encontre uma grande variedade de plantas para residências e escritórios, transformando o ato da compra em uma contribuição direta para causas sociais.

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O prefeito Rodolfo Mota enalteceu o trabalho voluntário desempenhado pelo Lions Clube e o impacto positivo da ação na cidade. Segundo o chefe do Executivo, a feira demonstra como eventos comunitários fortalecem a rede de apoio local, permitindo que a população exerça a solidariedade de forma simples, onde a aquisição de uma flor se converte em ajuda concreta para as famílias e pessoas que mais precisam de assistência no município.

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Apucarana eventos sociais feira de flores Lions Clube planta ornamentais solidariedade
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